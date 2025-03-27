Столична громада передала чергову партію дронів 47 ОМБр "Магура", - Кличко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Від громади столиці передав захисникам чергову партію допомоги. Ще 400 нічних FPV-дронів вирушили на найгарячіші напрямки фронту бійцям 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Сухопутних військ ЗСУ. БпЛА допоможуть нашим військовим ефективніше нищити ворога", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що минулого року столиця вже передавала цій бригаді дрони в якості благодійної допомоги. Також Кличко відвідував бійців 47 бригади на фронті.

"Цього тижня від громади столиці ми також передали 2000 дронів (Mavic 3 Pro та FPV різних типів) військовим 5-ї окремої Київської штурмової бригади ЗСУ. Столиця і надалі продовжуватиме допомагати нашим захисникам — як з міського бюджету, так і за небюджетні гроші", - запевнив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що цього року Київрада вже спрямувала понад 5,5 млрд грн на підтримку Сил оборони та безпеки. А минулого року столиця виділила на потреби захисників 10 млрд грн - найбільшу суму серед усіх регіонів.