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Столичная община передала очередную партию дронов 47 ОМБр "Магура", - Кличко

Четверг 27 марта 2025 14:09
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Столичная община передала очередную партию дронов 47 ОМБр "Магура", - Кличко Фото: столичная община передала очередную партию дронов 47 ОМБр "Магура" (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию беспилотников от столичной общины бойцам 47 бригады "Магура".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"От громады столицы передал защитникам очередную партию помощи. Еще 400 ночных FPV-дронов отправились на самые горячие направления фронта бойцам 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Сухопутных войск ВСУ. БпЛА помогут нашим военным эффективнее уничтожать врага", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году столица уже передавала этой бригаде дроны в качестве благотворительной помощи. Также Кличко посещал бойцов 47 бригады на фронте.

"На этой неделе от общины столицы мы также передали 2000 дронов (Mavic 3 Pro и FPV различных типов) военным 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ. Столица и в дальнейшем будет продолжать помогать нашим защитникам - как из городского бюджета, так и за небюджетные деньги", - заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в этом году Киевсовет уже направил более 5,5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. А в прошлом году столица выделила на нужды защитников 10 млрд грн - наибольшую сумму среди всех регионов.

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Виталий Кличко Дрони Киев
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