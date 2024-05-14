Столична громада передала 411-му батальйону пікапи, системи РЕБ та антени для БПЛА, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав 411-му батальйону безпілотних авіаційних комплексів автомобілі та техніку на 51 млн грн. Кошти виділено з міського бюджету столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.
"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Сьогодні передали 411-му Окремому батальйону авіаційних комплексів техніку, яку закупили за кошти бюджету столиці. Зокрема, 33 автомобілі пікап, 12 систем РЕБ, 50 антен для роботи БПЛА. На це місто виділило 51 млн грн", - заявив Кличко.
Мер Києва зазначив, що 411 ОБ БпАК тримає оборону на Донбасі, а також на Запорізькому і Херсонському напрямках.
Невдовзі допомогу від киян отримає також 92 Окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка.
"Найближчими днями до бійців 92-ї бригади вирушить автомобільна техніка та БПЛА, які теж закупили за кошти столиці. На це Київ виділив 97 млн грн. Столиця і надалі допомагатиме військовим наближати нашу перемогу", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко терміново відправив 57 мотопіхотній бригаді, яка захищає Вовчанськ, 150 дронів, 4 квадрокоптери та 6 систем РЕБ, які придбав за власні кошти. Найближчими днями захисники Харкова отримають від мера Києва ще 350 дронів, які також придбано за позабюджетні кошти.
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