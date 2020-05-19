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Столар: власть должна давать работу в реальном секторе, а не заставлять мести улицы

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Политик уверен, что "метла" не стимулирует квалифицированных украинцев отказаться от идеи уезжать на заработки

Власть должна создать условия для работы реального сектора экономики, а не только делать из людей дворников и укладчиков дорог.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя", глава Киевского отделения партии Вадим Столар, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"В своей Антикризисной программе Кабмин анонсировал создание 500 тысяч рабочих мест. Звучит хорошо. Но как только начинаешь вчитываться, сразу понимаешь - показалось. Ведь более 300 тысяч из них планируют создать в сфере строительства дорог и благоустройства. Иными словами, сотням тысяч квалифицированных украинцев, которые потеряли работу вследствие кризиса, правительство предлагает взять метлу и подметать улицы", - заявил нардеп.

По его словам, то, что сейчас действительно нужно, - это наконец начать секторально стимулировать стратегические для нашей страны отрасли экономики, и таким образом, во-первых, спасти страну от надвигающегося кризиса и, во-вторых, создать для украинцев достойные и высокооплачиваемые рабочие места.

"Зачем спонсировать подметание улиц, если можно создать условия для работы реального сектора экономики (в особенности - развития инфраструктуры), возобновления автопрома и сложного приборостроения, развития сферы IT? Можно, наконец, вспомнить о множестве нерешенных проблем в энергетике и добыче энергоресурсов. Тем более что благодаря “эффекту мультипликации” каждое созданное в строительной сфере рабочее место автоматически повлечет создание от 5 до 8 рабочих мест в смежных отраслях. Для автомобиле- и вагоностроения этот показатель составит 6-10 дополнительных рабочих мест. В самолетостроении - от 12 в нынешних условиях и до 27 рабочих мест при повышении степени самостоятельного производства", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что именно потому необходимо сделать госзаказ отечественным заводам - КрАЗу, Крюковскому вагоностроительному, Херсонскому машиностроительному заводу (отечественные комбайны), заводу Антонова и т. п.

"Нужно обеспечить эти предприятия постоянными заказами и бюджетом, что повлечет создание на них новых рабочих мест. Пока что единственный, кто это сделал - Арсен Аваков, который предварительно заключил договор на поставку 13 самолетов АН-178 для Нацгвардии и ГСЧС", - рассказал народный депутат.

Политик уверен, что "метла" не стимулирует квалифицированных украинцев отказаться от идеи уезжать на заработки, также она ничего не дает экономике.

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"А вот активизации работы украинских промышленных гигантов способна и сохранить ценные кадры, и наполнить бюджет. Жаль, что этого не понимает правительство, которое вместо реального, продуманного антикризисного плана подготовило очередную беспомощную "презентацию", - резюмировал Столар.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дорожное строительство в Украине позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест.

Автор: Виталий Мельник