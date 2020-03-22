Столар призвал власть внимательно относиться к пенсионерам в период карантина

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

По его мнению, власть должна срочно заняться информированием пенсионеров

Народный депутат, глава Киевской городской организации "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Столар призвал власть организовать информационную кампанию для пенсионеров, чтобы оперативно сообщать им о последних решениях во время карантина в Украине. Об этом Столар написал на странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Больше всего (кроме реальной помощи больницам) украинцы ждут от власти разъяснений. Народ хочет, чтобы глава правительства и профильные министры вышли в эфир и пояснили, что происходит с эпидемией COVID-19, чего ожидать работающим людям, как вести себя пенсионерам. Особенно это касается пожилых людей, которые не умеют пользоваться интернетом и не знают, каким новостям можно верить. Они не знают последних новостей, очень переживают, всего боятся", - написал нардеп.

По его мнению, власть должна срочно заняться информированием пенсионеров.

"Поэтому я обращаюсь к премьер-министру, министру развития общин и территорий Украины, к мэрам городов: организуйте информационную кампанию для пенсионеров! У вас есть для этого все возможности: бесплатные ТВ и Радио, списки людей с инвалидностью и малоимущих, к которым вы можете позвонить из колл-центров", - добавил политик.

Столар убежден, не предоставив информацию, власть подвергает риску заражения пожилых людей.

"Проинформируйте пожилых людей, что Верховная Рада отсрочила оплату коммунальных платежей, отменила штрафы, что им не нужно стоять в душных очередях и подвергаться риску. Поговорите с людьми, успокойте их! Помните, что это - наша страна, наши люди, наши родители", - резюмировал он.

Как ранее писало РБК-Украина, сегодня в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.

Напомним, Министерство здравоохранения уточнило информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве и отметило, что о последнем случае в столице сообщат позже.