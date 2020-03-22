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Столар закликав владу уважно ставитися до пенсіонерів у період карантину

Новини » Політика     22.03.2020 - 15:55
Столар закликав владу уважно ставитися до пенсіонерів у період карантину
Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

На його думку, влада повинна терміново зайнятися інформуванням пенсіонерів

Народний депутат, голова Київської міської організації "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар закликав владу організувати інформаційну кампанію для пенсіонерів, щоб оперативно повідомляти їм про останні рішення під час карантину в Україні. Про це Столар написав на сторінці Facebook, передає РБК-Україна.

"Найбільше (крім реальної допомоги лікарням) українці чекають від влади роз'яснень. Народ хоче, щоб голова уряду і профільні міністри вийшли в ефір і пояснили, що відбувається з епідемією COVID-19, чого очікувати працюючим людям, як поводитися пенсіонерам. Особливо це стосується літніх людей, які не вміють користуватися інтернетом і не знають, яким новин можна вірити. Вони не знають останніх новин, дуже переживають, всього бояться", - написав нардеп.

На його думку, влада повинна терміново зайнятися інформуванням пенсіонерів.

"Тому я звертаюся до прем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій України, до мерів міст: організуйте інформаційну кампанію для пенсіонерів! У вас є для цього всі можливості: безкоштовні ТБ і Радіо, списки людей з інвалідністю, малозабезпечених, до яких ви можете зателефонувати з колл-центрів", - додав політик.

Столар переконаний, не надавши інформацію, влада піддає ризику зараження літніх людей.

"Проінформуйте літніх людей, що Верховна Рада відстрочила оплату комунальних платежів, скасувала штрафи, що їм не потрібно стояти в задушливих чергах і піддаватися ризику. Поговоріть з людьми, заспокойте їх! Пам'ятайте, що це - наша країна, наші люди, наші батьки", - резюмував він.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, сьогодні у світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я уточнило інформацію про кількість заражених коронавірусом в Києві та зазначило, що про останньому випадку в столиці повідомлять пізніше.

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