Столар: мы не должны забывать великий подвиг воинов-освободителей

"В этот день 78 лет назад мой родной город был освобождён от фашистских захватчиков. Освобождён ценой огромных усилий и жертв войсками первого Украинского фронта во время Киевской наступательной операции. Я коренной киевлянин и вы помните, как в детстве к нам в школы приходили ветераны и рассказывали о своих подвигах? И у меня перед глазами лица тех, кто рассказывал о героическом форсировании Днепра и уличных боев за город", - заявил Вадим Столар во время возложения цветов к могиле неизвестного солдата.

По его словам, эти истории навсегда останутся в сердце и памяти каждого украинца.

"Поэтому сегодня мы пришли к могиле неизвестного солдата, чтобы почтить павших героев и склониться перед живыми ветеранами. Мы не дадим забыть их великий подвиг, но будем помнить сами и напоминать о нем молодому поколению", - резюмировал Столар.