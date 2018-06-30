Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши в споре с "Газпромом" о скидке на газ

На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность изменения цены

Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать с российского газового монополиста "Газпром" снижения цены на газ. Об этом свидетельствует частичное решение суда, передает пресс-служба PGNiG.

Так, польская компания имеет право требовать с "Газпрома" снижения цены на российский газ в рамках долгосрочного контракта, в соответствии с которым российская компания поставляет газ Польше (так называемый "Ямальский контракт").

Отмечается, что суд признал аргументы PGNiG и постановил, что имеется предпосылка, дающая право PGNiG требовать снижения цены. На протяжении многих лет "Газпром" отвергал возможность изменения цены, поэтому цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.

"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG, указывающие на необходимость снижения цены контракта и отклонил официальные возражения "Газпрома", направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Возняка.

Возняк отметил, что компания приветствует данное решение суда.

"Мы ожидаем, что она (цена, - ред.) будет снижена до рыночного уровня на более позднем этапе разбирательства", - отметил глава польской компании.

При этом РБК сообщает, что пресс-секретарь главы "Газпрома" Алексея Миллера Сергей Куприянов также прокомментировал это решение. Он заявил, что российская компания "продолжит защищать свои интересы".

Напомним, Управление по вопросам защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши открыло дело против российской газовой компании "Газпром" и еще пяти компаний за финансирование строительства газопровода "Северный поток-2".