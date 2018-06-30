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Стокгольмський арбітраж став на бік Польщі в суперечці з "Газпромом" про знижку на газ

НовиниЕнергетика    30.06.2018 - 16:15
Фото: глава "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)
Фото: глава "Газпрому" Олексій Міллер (kremlin.ru)

Протягом багатьох років "Газпром" відкидав можливість зміни ціни

Стокгольмський арбітраж у проміжному рішенні постановив, що польська нафтогазова компанія PGNiG має право вимагати з російського газового монополіста "Газпром" зниження ціни на газ. Про це свідчить часткове рішення суду, передає прес-служба PGNiG.

Так, польська компанія має право вимагати з "Газпрому" зниження ціни на російський газ у рамках довгострокового контракту, відповідно до якого російська компанія поставляє газ Польщі (так званий "Ямальський контракт").

Відзначається, що суд визнав аргументи PGNiG і постановив, що є передумова, що дає право PGNiG вимагати зниження ціни. Протягом багатьох років "Газпром" відкидав можливість зміни ціни, тому ціна контракту значно перевищувала ціни на європейських ринках.

"Суд прийняв до уваги ключові аргументи PGNiG, що вказують на необхідність зниження ціни контракту і відхилив офіційні заперечення "Газпрому", спрямовані на підтримку існуючих неринкових цінових умов у рамках Ямальського контракту", - наводяться у повідомленні слова глави PGNiG Петра Возняка.

Возняк зазначив, що компанія вітає дане рішення суду.

"Ми очікуємо, що вона (ціна, - ред.) буде знижена до ринкового рівня на більш пізньому етапі розгляду", - зазначив глава польської компанії.

При цьому РБК повідомляє, що прес-секретар глави "Газпрому" Олексія Міллера Сергій Купріянов також прокоментував це рішення. Він заявив, що російська компанія "продовжить захищати свої інтереси".

Нагадаємо, Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) Польщі відкрило справу проти російської газової компанії "Газпром" і ще п'яти компаній за фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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Теги публікації: Газпром, Польша, Стокгольмский арбитраж, Ціна на газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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