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У Стокгольмі пролунав вибух

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Стокгольм, Середа 28 грудня 2022 02:58
У Стокгольмі пролунав вибух Фото: у Стокгольмі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На півдні Стокгольма стався вибух, на місці виявлено уламки ручної гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Як повідомляється, пригода сталася біля воріт житлового будинку в районі Енскедален. З місця вибуху втік автомобіль і кілька людей у темному одязі.

Поліція проводить розслідування інциденту. За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше у Стокгольмі стався вибух біля станції метро. Внаслідок вибуху 60-річний чоловік та 45-річна жінка отримали поранення, чоловік був тяжко поранений.

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