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В Стокгольме прогремел взрыв

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Стокгольм, Среда 28 декабря 2022 02:58
В Стокгольме прогремел взрыв Фото: в Стокгольме прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На юге Стокгольма произошел взрыв, на месте обнаружены осколки ручной гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aftonbladet.

Как сообщается, происшествие случилось у ворот жилого дома в районе Энскедален. С места взрыва скрылся автомобиль и несколько человек в темной одежде.

Полиция проводит расследование инцидента. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, ранее в Стокгольме произошел взрыв возле станции метро. В результате взрыва 60-летний мужчина и 45-летняя женщина получили ранения, мужчина был тяжело ранен.

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