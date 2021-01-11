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Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - Ляшко

Украина, Понедельник 11 января 2021 13:07
Не стоит путать международное свидетельство о вакцинации и иммунный паспорт, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Главный санитарный врач Виктор Ляшко обратил внимание на разницу между международным свидетельством о вакцинации и иммунным паспортом. Всемирная организация здравоохранения предостерегает от использования последних.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

"И еще один момент, не нужно подменять понятия международного свидетельства о проведении вакцинации и иммунного паспорта", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения.

Он напомнил, что еще в апреле 2020 года ВОЗ предостерегла от использования "паспортов иммунитета" из-за недостатка доказательств об эффективности иммунитета, чтобы гарантировать точность такого "паспорта".

"Эта позиция ВОЗ в настоящее время не изменилась", - добавил замглавы Минздрава.

Напомним, вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле в Украине. На сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Как писало РБК-Украина, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса для путешествий за границу.

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