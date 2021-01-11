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Не слід плутати міжнародне свідоцтво про вакцинацію та імунний паспорт, - Ляшко

Україна, Понеділок 11 січня 2021 13:07
Не слід плутати міжнародне свідоцтво про вакцинацію та імунний паспорт, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив на різниці між міжнародним свідоцтвом про вакцинацію та імунним паспортом. Всесвітня організація охорони здоров'я застерегла від використання останніх.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

"І ще одне застереження, не потрібно підміняти поняття міжнародного свідоцтва про проведення вакцинації та імунного паспорту", - підкреслив заступник міністра охорони здоров'я.

Він нагадав, що ще у квітні 2020 року ВООЗ застерегла від використання "паспортів імунітету" через недостатню кількість доказів про ефективність імунітету, щоб гарантувати точність такого "паспорта".

"Ця позиція ВООЗ на даний час не змінилася", - додав замглави МОЗ.

Нагадаємо, питання можливого введення спеціальних паспортів, які можуть видаватися після вакцинації від COVID, перебуває на контролі в Україні. На сьогодні ще вивчається, чи може людина після вакцинації інфікувати інших.

Як писало РБК-Україна, Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавірусу для подорожей за кордон.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВиктор Ляшковакцина от коронавируса

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