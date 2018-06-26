Вартість компанії Instagram становить 100 млрд доларів, - Bloomberg

Протягом наступних 12 місяців прибуток Instagram перевищить 10 млрд доларів

Протягом наступних 12 місяців прибуток соцмережі Instagram перевищить 10 млрд доларів, платформа залучає нових користувачів швидше, ніж соцмережа Facebook (Instagram належить останній). До такого висновку прийшов аналітик Bloomberg Intelligence Джітендра Вара, повідомляє видання.

Відзначається, що в червні платформа подолала позначку в 1 млрд активних користувачів на місяць, вона може подвоїти цей показник протягом наступних п'яти років. Також підкреслюється, що у соцмережі більш молода аудиторія, ніж у Facebook, що робить платформу більш привабливою для рекламодавців.

"Якби Instagram була самостійною компанією, її вартість склала би більше 100 млрд доларів", - відзначає Bloomberg.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соціальна мережа Instagram планує дозволити своїм користувачам завантажувати відеозаписи довжиною до однієї години.