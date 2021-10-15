Стоимость биткойна превысила 60 тысяч долларов впервые за полгода

Стоимость криптовалюты биткойн подскочила выше 60 тысяч долларов впервые почти с 18 апреля. Это произошло после сообщения о том, что биржевой фонд биткойн-фьючерсов (ETF) очистит Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Coindesk .

Высшая цена криптовалюты в пятницу достигла почти 60 300 долларов.

SEC рассматривает около 40 заявок на биткойн-ETF с несколькими крайними сроками принятия решений по фьючерсным продуктам, которые наступят на следующей неделе. По данным Bloomberg, ожидается, что регулятор одобрит хотя бы некоторые из них, что расчистит путь для начала торгов.

Комиссии по ценным бумагам и биржам не нужно предпринимать никаких официальных действий для утверждения заявок. Согласно федеральному закону, заявки могут вступить в силу, если SEC позволяет пройти установленный срок, не запрашивая изменений или не давая указание эмитенту отозвать заявку.