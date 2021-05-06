Мы стоим на краю пропасти: генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

По словам Гутерриша, 2020 год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов. В прошлом году температура Земли достигла рекордно высокого уровня за 3 млн года.

"В прошлом году было уже на 1,2 градуса жарче, чем в доиндустриальные времена - это опасно близко к 1,5 градусной границе, установленной научным сообществом. Мы все еще движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века. Мы действительно стоим на краю пропасти",- подчеркнул он.

Генсек ООН отметил, что действующих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

"Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить худшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь", - добавил Гутерриш.