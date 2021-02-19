Почти сто открытых стран: куда украинцы могут поехать
Украинцы смогут поехать в 95 стран мира. Однако, нужно придерживаться определенных требований для въезда в эти страны.
Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, МИД работает над тем, чтобы в условиях мирового локдауна постоянно увеличивать количество мест, куда украинцы могут поехать.
"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 95 стран мира", - сказал министр.
Но нужно соблюдать требования стран: предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста, или в некоторых странах проходить карантин.
Ранее сообщалось, что международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.
Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.
Также Украина пока не планирует запрещать авиасообщение с Британией из-за выявления новой мутации коронавируса.