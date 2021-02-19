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Почти сто открытых стран: куда украинцы могут поехать

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 11:30
Почти сто открытых стран: куда украинцы могут поехать Фото: аэропорт (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Украинцы смогут поехать в 95 стран мира. Однако, нужно придерживаться определенных требований для въезда в эти страны.

Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, МИД работает над тем, чтобы в условиях мирового локдауна постоянно увеличивать количество мест, куда украинцы могут поехать.

"По состоянию на сегодня для граждан Украины открыты границы 95 стран мира", - сказал министр.

Но нужно соблюдать требования стран: предоставлять отрицательные результаты ПЦР-теста, или в некоторых странах проходить карантин.

Ранее сообщалось, что международные авиаперевозки могут полностью возобновится с 2023 года. В этом году Украина может выйти на половину объемов авиаперевозок от 2019 года.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения. Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

Также Украина пока не планирует запрещать авиасообщение с Британией из-за выявления новой мутации коронавируса.

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