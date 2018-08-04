Стивен Сигал назначен на должность спецпредставителя МИД России

Новости Политика 04.08.2018 - 23:16
Фото: Стивен Сигал (flickr.com/Gage Skidmore)
Фото: Стивен Сигал (flickr.com/Gage Skidmore)

Должность не предусматривает денежного вознаграждения

Министерство иностранных дел (МИД) России сегодня, 4 августа, назначило голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, задачей Сигала станет "развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов".

"Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - сообщают в МИД.

Стивен Сигал назначен на должность спецпредставителя МИД России

Скриншот (Facebook/МИД России)

Напомним, в мае 2017 года СБУ запретила актеру Стивену Сигалу, который является гражданином РФ и другом президента Владимира Путина, въезд в Украину на пять лет.

В 2014 году Сигал выступал в аннексированом Крыму на фоне флагов террористов так называемой "ДНР". В ноябре 2016 года актер получил гражданство России.

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Теги:  Российская Федерация,  представительство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС