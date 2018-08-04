Стівен Сігал призначений на посаду спецпредставника МЗС Росії

Посада не передбачає грошової винагороди

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії сьогодні, 4 серпня, призначило голлівудського актора Стівена Сігала спеціальним представником з питань російсько-американських гуманітарних зв'язків. Про це у Facebook повідомляє прес-служба МЗС РФ.

Як зазначили у відомстві, завданням Сігала стане "розвиток російсько-американських відносин у гуманітарній сфері, включаючи взаємодію у сфері культури, мистецтва, громадських та молодіжних обмінів".

"Мова йде про суспільно-політичну посаду, що не передбачає грошової винагороди. Той самий випадок, коли народна дипломатія зустрічається з традиційною дипломатією. У міжнародній практиці можна провести паралелі з функціями послів доброї волі ООН", - повідомляють у МЗС.

Скріншот (Facebook/МЗС Росії)

Нагадаємо, у травні 2017 року СБУ заборонила акторові Стівену Сігалу, який є громадянином РФ і другом президента Володимира Путіна, в'їзд в Україну на п'ять років.

У 2014 році Сігал виступав в анексованому Криму на тлі прапорів терористів так званої "ДНР". У листопаді 2016 року актор отримав громадянство Росії.