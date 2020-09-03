Стильно и ярко: как выглядит новый Фокстрот в столичном ТРЦ "Космополит"

Всеукраинский бренд магазинов современной бытовой и электронной техники с привлекательной мордашкой лисы приступил к обновлению своих торговых точек. Открытие одного из флагманских магазинов нового формата в столице состоится в ТРЦ "Космополит" (ул. В. Гетьмана, 6) уже в эти выходные, 4-6 сентября.

Чего ожидать от нового Фокстрот и к чему готовиться всем, кто активно следит за рынком электроники или просто подумывает обновить домашнюю технику и любимые гаджеты, рассказали в пресс-службе компании.

Во-первых, после реформата магазин стал светлым, красивым и удобным для выбора техники. Общая площадь – 2077 кв. м, торговая – 1500, что позволило оформить максимальную представленность ассортимента во всех категориях. К существующим добавились новые бренд-зоны от ТМ Gazer, LG (телевизоры), Electrolux (крупная бытовая техника), шоу-рум от Huawei и другие. Благодаря этому покупатели могут протестировать технику и купить наиболее подходящую под их потребности.

Во-вторых, конечно же "изюминкой" обновления является зона "белого хаба", которая объединяет зоны касс, выдачи интернет-заказов и оказания услуг настройки техники. Также важно, что за выбором техники можно смело приходить с детишками: для них оборудовано отдельное пространство для творчества. А отдохнуть и угоститься кофе можно в лаунж-зоне. Предусмотрена возможность для оформления потребительских кредитов на покупку техники.

И, самое главное: для тех покупателей, кто любит подарки и неожиданные сюрпризы, в период с 4 по 6 сентября Фокстрот в ТРЦ "Космополит" проведёт розыгрыш трёх комплектов техники, необходимой в каждом доме (конечно же – с соблюдением всех карантинных мер). Чтобы стать участником лотереи, необходимо сделать покупку на сумму от 1499 грн. в дни открытия и зарегистрироваться в розыгрыше.

Также в программе анонсированного праздника – беспроигрышные лотереи, конкурсы, развлекательная программа и скидки до 55 % на акционные позиции бытовой и электронной техники. Для жителей столицы доступна услуга бесплатной доставки товара день-в-день.

– Каждое такое открытие – это событие для компании, а еще – результат невероятного труда всей команды Фокстрот. Наши новые магазины техники Фокстрот – стильные, яркие и технологичные, с акцентом на экспертность, клиентоориентированный сервис, с лучшими предложениями и невероятно дружеской атмосферой, – прокомментировал событие CEO компании Алексей Зозуля.

Как известно, в прошлом году всеукраинская сеть Фокстрот объявила о полной перезагрузке, которая коснулась всех направлений развития: смены логотипа, появления яркого бренд-персонажа лисички Фокси, обновления площадки FOXTROT.UA и торговых точек. Начиная с середины 2019 года по текущее время «новое лицо» получили порядка 30 магазинов в разных уголках страны. Также в ближайшие выходные состоятся открытия обновлённых магазинов в Луцке (ул. Сухомлинского, 1) и Кривом Роге (пр. Металлургов, 36).