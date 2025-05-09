У стилі ретро: Toyota Corolla отримала спецверсію з лімітованим тиражем

У спортивного хетчбека доробок небагато: білі колісні диски, чорний спойлер, затемнена емблема Toyota та три ексклюзивні кольори кузова. Тираж спецверсії становитиме лише 1,6 тисячі екземплярів.

Спортивна тема продовжується і в салоні – стандартні сидіння замінили на крісла з розвиненою бічною підтримкою та замшевими вставками. В обробці крісел, керма і дверних панелей є помаранчева стрічка. За основу FX-версії взяли одну з найдоступніших комплектацій SE, але її список оснащення розширили за рахунок цифрової панелі приладів і бездротової зарядки для смартфона.

Автомобіль також отримав комплекс електронних асистентів Safety Sense 3.0, в який, крім іншого, входять адаптивний круїз-контроль, системи утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Під капотом у Corolla FX – 2,0-літровий атмосферний мотор потужністю 171 кінська сила, який працює в парі з варіатором, привід тільки передній. На відміну від седана, хетчбеку не дісталася ні занижена підвіска, ні спортивні налаштування керма. У американських дилерів Toyota Corolla FX з'являться восени цього року. Ціни оголосять ближче до запуску.