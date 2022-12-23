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Стежить за кордоном із Польщею та Білоруссю. Прикордонники відкрили ситуаційний центр

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П'ятниця 23 грудня 2022 20:36
Стежить за кордоном із Польщею та Білоруссю. Прикордонники відкрили ситуаційний центр Фото: прикордонники відкрили сучасний ситуаційний центр (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 23 грудня, прикордонники відкрили новий ситуативний центр, який слідкує за кордоном із Польщею та Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

На облаштування центру було витрачено близько 2 мільйонів гривень. Ділянка відповідальності прикордонного загону становить близько 450 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю. Безпосередньо через Ситуаційний центр здійснюється збір інформації про обстановку у тому чи іншому напрямку.

Центр обладнаний сучасними засобами комп'ютерної та спеціальної техніки, що дозволяє приймати та обробляти інформацію, що надходить із різних джерел. Тут встановлено нову відеосистему, за допомогою якої персонал центру може вести віддалений онлайн-моніторинг зображень із камер, розміщених безпосередньо на лінії кордону, у пунктах пропуску та прикордонних підрозділах.

Так, на українсько-білоруській ділянці встановлено камери відеоспостереження, зокрема тепловізійні, що дозволяють спостерігати за лінією кордону у темний час доби та виявляти різноманітні об'єкти на далеких відстанях.

"Завдяки цій системі ми зможемо своєчасно реагувати на будь-які провокаційні дії з боку суміжної держави, спроби незаконного перетину кордону ворожими елементами, а також здійснювати дистанційний контроль", – зазначив начальник прикордонного загону Сергій Лозінський.

Раніше ми писали, що на Сумщиніприкордонники знешкодили російський дрон-розвідник, який намагався збирати розвідувальну інформацію у прикордонних районах регіону.

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