Стежать за північним напрямком. У ЗСУ розповіли, як офіцери використовують систему Delta

Українські військові спостерігають за російськими окупантами на північному напрямку за допомогою системи Delta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний прес-центр Сил оборони північного напрямку у Facebook .

"(Системою - ред.) користуються у своїй повсякденній діяльності офіцери підрозділів цивільно-військового співробітництва. Платформа забезпечує військових різними актуальними та перевіреними даними про ворожі сили", - сказано у повідомленні.

Фото: у ЗСУ розповіли, як офіцери використовують систему Delta (Facebook-сторінка Об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напряму)

При цьому наголошується, що в Delta інтегровані чат-боти "єВорог" та "STOP Russian War", за допомогою яких українці можуть повідомити про пересування або дислокацію ворожої техніки та солдатів.

Платформа та сервіси Delta базуються на стандартах країн-членів НАТО та сумісні з аналогічними рішеннями наших союзників. Зокрема, туди додають усю сучасну західну техніку, яку отримує Україна.

Система постійно покращується та туди додають новий функціонал. Це дає змогу отримати значну перевагу над ворогом, зазначають у пресцентрі.

Delta

Варто зауважити, що Delta - це спеціальний військовий софт, який є найбільшим джерелом знання українських військових. Зокрема, там вони можуть отримати інформацію про місцезнаходження російських солдатів, техніки, складів, флоту, літаків і не тільки.

Така система збирає дані з різних джерел, у тому числі розвідки безпілотників, супутникових знімків та радіоперехоплень.

Нагадаємо, раніше ЗМІ почали поширювати інформацію про перекидання "вагнерівців" до Білорусі після провальної спроби держперевороту в Росії. Президент Володимир Зеленський на тлі таких чуток доручив укріпити північний кордон.

При цьому, як зазначав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, загрози наступу з півночі ЗСУ поки не фіксують.