UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стерненко сам "политизировал" свое дело, - Венедиктова

Автор: Даша Харченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело активиста Сергея Стерненко "политизировал" он сам. По ее словам, происходило "искусственное противостояние".

Об этом она рассказала Ирина Венедиктова в эфире ток-шоу "Свобода Слова Савика Шустера".

По ее словам, в частности ставилась "планка на политический заказ, но не со стороны властей".

"Да, дело политизировано, но самим подсудимым... Когда я только пришла на должность генпрокурора, сразу началась история противостояния, совершенно искусственного. Когда в одном из первых своих интервью я сказала о том, какую я вижу перспективу (в деле - ред.). Я оперировала фактами, которые мне предоставил заместитель... Тогда уже ставилась планка на политический заказ, но не со стороны власти",- сказала она.

Генпрокурор напомнила, что в приговоре по делу о похищении человека есть два фигуранта: Стерненко и Демчук.

23 февраля в Одессе объявили приговор активисту Сергею Стерненко, приговорив его к 7 годам лишения свободы. После чего в Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Были сообщения о пострадавших и задержанных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ирина ВенедиктоваСергей Стерненко
Читайте также
Протест на Банковой из-за Стерненко: что известно
Прогноз погоды