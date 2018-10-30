Стерненко заявив, що знає організаторів замаху на нього

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

Стерненко у власному розслідуванні встановив організаторів замаху і розповів, чому вони не затримані

Активіст Сергій Стерненко провів власне розслідування по встановленню особистостей організаторів третього замаху на нього в Одесі 24 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування активіста, опубліковане виданням Insider.

"Оскільки підстав довіряти поліції у мене практично немає, я проводжу власне розслідування.Робота в цьому напрямку дала вже певні результати. І частина з них стосується останнього замаху, під час котрого один з нападників отримав поранення, другий загинув, а я майже місяць вимушений був провести на лікарняному ліжку", - йдеться у розслідуванні активіста.

За версією Стерненка, один з нападників на нього - Олександр Подобєдов 1991 року народження, проживає в місті Чорноморськ Одеської області. Активіст зазначає, що Подобєдов - "тітушковод середньої ланки". Судячи за даними ЗМІ та особистих джерел Стерненка, робота Подобєдова полягає в тому, що він "знаходить і постачає тітушок, які за гроші беруться за брудну роботу".

Фото: Олександр Подобєдов (theinsider.ua)

У розслідуванні йдеться, що в квітні 2018 року місцезнаходження Подобєдова офіційно намагалася встановити поліція. Зокрема, "при переоформленні авто у відділенні його застали на зміну ідентифікаційних номерів кузова автомобіля. У поліції також було орієнтування на нього приблизно на початку 2018 року". Пізніше після ряду проблем із законом Подобєдов почав співпрацювати з МВС і братися за виконання завдань від окремих співробітників з Національної поліції.

Передбачається, що Подобєдов був організатором останнього, третього замаху на Стерненка. Крім того, за інформацією активіста, саме Подобєдов особисто привозив під будинок активіста Івана Кузнєцова, який загинув при нападі на Стерненка.

Попередньо встановлено, що 24 травня за кілька годин до замаху на активіста Подобєдов привіз на автомобілі Audi першого виконавця злочину Кузнєцова, жителя Чорноморська. Пізніше Подобєдов зустрівся зі своїм кумом Віталієм Посувайлом, який в свою чергу, привіз для інструктажу іншого співвиконавця - Олександра Ісайкула. Відзначається, що Посувайло і Ісайкул, згідно з даними Єдиного державного реєстру, є співзасновниками громадської організації "НСБ".

Фото: Олександр Исайкул (theinsider.ua)

Стерненко, посилаючись на власні джерела, повідомив, що зустріч відбулася поблизу Одеської обладміністрації, звідки виконавців доставили до будинку активіста. Відзначається, що Подобєдов міг отримувати інформацію про переміщення активіста із допомогою спеціального обладнання. Можливо, мова йшла про GPS-трекери, які в липні були виявлені на автомобілі Стерненка.

Фото: GPS-трекери (theinsider.ua)

В той момент Подобєдов сидів в автомобілі, а Посувайло вирушив у бік Французького бульвару, де чекав спільників. Пізніше Подобєдов покликав виконавців Кузнєцова і Исайкула до авто і наказав бути напоготові. В момент, коли Стерненко з Наталією Усатенко наближалися до під'їзду, Подобєдов увімкнув фари, таким чином, давши сигнал, і нападники вчинили замах. Версію про те, що зловмисники діяли за сигналом, також підтвердили свідки.

За словами джерела з оточення Подобєдова, після невдалого замаху він зустрічався з вдовою загиблого Кузнєцова і своїми друзями з одеської поліції, а згодом був викликаний на допит у справі нападу, однак підозрюваним так і не став.

Стерненко припускає, що відсутність підозр з боку МВС для Подобєдова, Посувайла і Ісайкула може бути пов'язано з тим, що зазначені особи співпрацюють з правоохоронними органами "чорним" замовлення.

Крім того, за словами активіста, 27 жовтня в одному з одеських кінотеатрів за ним стежив чоловік, в якому він упізнав одного з організаторів нападу - Подобєдова.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, 24 травня в Одесі відбувся напад на активіста Сергія Стерненка. За його словами, він чинив опір, в результаті чого один з нападників був важко поранений і згодом помер. Пізніше поліція затримала другого фігуранта нападу на активіста. Напад на активіста в Одесі кваліфікували за кількома статтями Кримінального кодексу України, у тому числі як замах на вбивство.