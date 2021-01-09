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Степанов: усиленный карантин предотвратит введение жесткого локдауна

Киев, Суббота 09 января 2021 14:50
Степанов: усиленный карантин предотвратит введение жесткого локдауна
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Усиленный карантин в Украине должен помочь предотвратить введение жесткого локдауна. В частности, с запретом украинцам покидать дома.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если бы мы вчера не ввели усиленные противоэпидемические меры, уже ориентировочно через три недели пришлось бы вводить настоящий локдаун - с полным запретом гражданам покидать дома, кроме тех, кто обеспечивает ключевые инфраструктуры страны", - отметил Степанов.

По его словам, бизнесу дали целый месяц на подготовку к карантину.

"Люди, в свою очередь, имели возможность заблаговременно приобрести товары, которые им будут необходимы в течение 16 дней ", - добавил Степанов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что попало под запрет на время жесткого карантина с 8 по 24 января.

Отметим, подобный карантин в Украине из-за коронавируса ввели уже во второй раз. Причиной новых ограничений в Министерстве здравоохранения называют ожидаемый всплеск заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.

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Новости Украины Общество Максим СтепановКарантинЛокдаун

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