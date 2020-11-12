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Степанов о планах Украины обратиться за медиками в ВОЗ: впервые слышу

Киев, Четверг 12 ноября 2020 11:49
Степанов о планах Украины обратиться за медиками в ВОЗ: впервые слышу
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов ничего не знает о планах обратиться во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), чтобы она направила медиков в Украину. Накануне такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, он отметил, что подробности следует уточнить у самого Ляшко.

"Впервые слышу, что он собрался обращаться. Завершится эфир, спрошу, куда он собрался обращаться, за какими медиками в ВОЗ", - заявил Степанов.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил, что Украина готова сотрудничать с ВОЗ по экстренной медицинской помощи, поскольку организация принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Он объяснил необходимость в медиках большой нагрузкой на экстренную медицину из-за COVID-19, в результате чего могут пострадать другие пациенты, требующие неотложной помощи.

Отметим, Министерство здравоохранения ожидает, что карантин выходного дня позволит приостановить рост заболеваемости COVID-19. Такие ограничительные меры вводятся уже на ближайших выходных.

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