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Степанов надеется еще зимой закупить COVID-вакцину для медиков и военных

Киев, Вторник 29 декабря 2020 17:13
Степанов надеется еще зимой закупить COVID-вакцину для медиков и военных
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина может закупить до 200 тысяч доз вакцины от COVID уже в феврале. Она пойдет на вакцинацию медиков, военных и пожилых украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

По его словам, помимо поставок в рамках механизма COVAX, украинская сторона уже завершает переговоры с компаниями производителями вакцины и готовится к подписанию договоров.

"Эта работа длится с начала августа… Нам нужно привезти вакцину как можно быстрее. И мы рассчитываем реально, что в феврале бы уже будем в силах поставить вакцину и начать масштабную вакцинацию", - отметил Степанов.

Он уточнил, что речь идет о поставке 150-200 тысяч доз, поскольку в первую очередь нужно вакцинировать медиков, жильцов домов престарелых и около 45 тысяч военнослужащих на Донбассе.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX.

Украина параллельно ведет переговоры о закупке вакцины со всеми производителями, кроме российских.

"Мы рассчитываем быть одной из первых стран Восточной Европы, которая получит вакцину. Стоит задание получить вакцину как можно скорее, в январе-феврале", - отметил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Новости Украины Общество ВакцинаМаксим СтепановCOVID-19

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