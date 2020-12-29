Степанов сподівається ще взимку закупити COVID-вакцину для медиків і військових

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Україна може закупити до 200 тисяч доз вакцини від COVID вже в лютому. Вона піде на вакцинацію медиків, військових і літніх українців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції.

За його словами, крім поставок у межах механізму COVAX, українська сторона вже завершує переговори з компаніями-виробниками вакцини і готується до підписання договорів.

"Ця робота триває з початку серпня... Нам потрібно привезти вакцину якомога швидше. І ми розраховуємо реально, що в лютому вже будемо в змозі поставити вакцину і почати масштабну вакцинацію", - зазначив Степанов.

Він уточнив, що мова йде про поставку 150-200 тисяч доз, оскільки в першу чергу треба вакцинувати медиків, мешканців будинків престарілих і близько 45 тисяч військовослужбовців на Донбасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає 16 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX.

Україна паралельно веде переговори про закупівлю вакцини з усіма виробниками, крім російських.

"Ми розраховуємо бути однією з перших країн Східної Європи, яка отримає вакцину. Стоїть завдання отримати вакцину якомога швидше, в січні-лютому", - зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак.