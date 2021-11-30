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У Стены плача в Иерусалиме зажжение ханукальной свечи посвятили Украине

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Иерусалим, Вторник 30 ноября 2021 11:44
У Стены плача в Иерусалиме зажжение ханукальной свечи посвятили Украине Фото: церемония зажжения ханукальной свечи (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Юлия Бойко

Вчерашнюю церемонию зажжения ханукальной свечи у Стены плача в Иерусалиме посвятили Украине. В ней принял участие украинский министр обороны Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства Израиля в Украине.

Сообщается, что главный раввин Стены плача Шмуэль Рабинович во время торжественной вечерней церемонии зажигания ханукальной свечи произнес молитву за процветание и благополучие Украины, а также за благословение двусторонних отношений и взаимоподдержки между Украиной и Израилем.

Также сообщается, что почетное право зажечь свечу на праздничной ханукии предоставили министру обороны Украины Алексею Резникову.

Отметим, Ханука ("освящение") - один из главных еврейских праздников, отмечается в течение восьми дней. Был установлен во II веке до н. э. в память об очищении еврейских святынь на Храмовой горе и изгнании греко-сирийских войск из Иудеи.

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