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Біля Стіни плачу в Єрусалимі запалення ханукальної свічки присвятили Україні

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Єрусалим, Вівторок 30 листопада 2021 11:44
Біля Стіни плачу в Єрусалимі запалення ханукальної свічки присвятили Україні Фото: церемонія запалювання ханукальної свічки (facebook.com/UkraineInIsrael)
Автор: Юлія Бойко

Вчорашню церемонію запалення ханукальної свічки біля Стіни плачу в Єрусалимі присвятили Україні. У ній взяв участь український міністр оборони Олексій Резніков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства Ізраїлю в Україні.

Повідомляється, що головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабінович під час урочистої вечірньої церемонії запалювання ханукальної свічки виголосив молитву за процвітання і благополуччя України, а також за благословення двосторонніх відносин і взаємопідтримки між Україною та Ізраїлем.

Також повідомляється, що почесне право запалити свічку на святковій ханукії надали міністру оборони України Олексію Резнікову.

Зазначимо, Ханука ("освячення") - одне з головних єврейських свят, відзначається протягом восьми днів. Було встановлено в II столітті до н. е. в пам'ять про очищення єврейських святинь на Храмовій горі та вигнання греко-сирійських військ з Іудеї.

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