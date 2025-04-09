Stellantis припинив виробництво китайських електромобілів Leapmotor у Польщі: у чому причина

Бажаючи уникнути відставання в глобальному переході до електрифікації, Stellantis інвестувала 1,6 млрд доларів у Leapmotor у 2023 році, придбавши 21% акцій китайського виробника електромобілів. Угода дає Stellantis право продавати автомобілі Leapmotor по всій Європі. Але, незважаючи на ранні обіцянки, партнерство вже зіткнулося з першою значною перешкодою.

Завод Stellantis у польському місті Тихи виробляв невеликий електромобіль T03 для європейського ринку, але місцеве виробництво цієї моделі раптово припинилося 30 березня. Stellantis не повідомляє, чому це сталося, але неназвані джерела кажуть, що планів щодо відновлення виробництва T03 в Європі немає.

Це погана новина для Stellantis, оскільки лише в листопаді минулого року компанія відмовилася від своїх планів з виробництва другого електромобіля Leapmotor на тому ж польському заводі. Тим часом машини Leapmotor, що поставляються з Китаю, стикаються з 21-відсотковим тарифом у ЄС.

Не виключено, що ключова причина у реакції Китаю на торговельну політику ЄС. Ще в жовтні уряд Китаю сказав своїм автовиробникам призупинити великі закордонні інвестиції в країнах, які підтримали нові тарифи ЄС на електромобілі китайського виробництва. Польща була серед десяти країн, які проголосували за ці мита. Ще 12 членів ЄС утрималися, а п'ять, у тому числі Німеччина, проголосували проти.

Незважаючи на припинення виробництва, Stellantis наполягає, що не відмовляється від своїх інвестицій у Leapmotor. Завдяки спільному підприємству з китайською компанією Stellantis володіє контрольним пакетом акцій у 51%, що дає їй ексклюзивні права на виробництво, продаж і експорт електромобілів Leapmotor за межі Китаю.