Stellantis може продати два бренди на фоні імпортних мит Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News .

За словами експертів, "торгівельні війни", ініційовані Дональдом Трампом, сильно вдарять по італійських марках, оскільки 35-40% продажів люксових автомобільних брендів припадає на США. Перспективи розвитку Maserati та Alfa Romeo стають туманними. Голова ради директорів Stellantis Джон Елкан залучив бізнес-консультантів, щоб отримати свіжий погляд на ситуацію.

Нові 25-відсоткові мита означають, що і без того фінансові труднощі Alfa Romeo і Maserati продовжать генерувати збитки. За неофіційними даними, Stellantis попросив McKinsey&Co вивчити перспективи співпраці італійських марок із сторонніми фірмами. Поки що йдеться про обмін технологіями, і азіатські компанії вже висловили зацікавленість.

Джерела наполягають, що Джон Елкан не хоче продавати італійські бренди китайським концернам з іміджевих міркувань. Проте сам Stellantis припинив інвестиції в Maserati через зміну кон'юнктури ринку та поставив на паузу електромобільні проекти. Із виробництвом автомобілів в Італії ситуація погіршується: у першому кварталі 2025 року обсяги впали до мінімальних значень із 1956 року.