Стефанішина про удари по російських НПЗ: діємо за найкращими стандартами НАТО

Коментуючи статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ Стефанішина нагадала про успішні операції ЗСУ на території країни-агресора.

"Українська сторона відповіла (на заклик США - ред.), я думаю, якраз досягненням своїх цілей і дуже успішними операціями, проведеними на території Російської Федерації", - сказала вона.

Віцепрем'єр наголосила, що російські НПЗ є законними цілями з військового погляду.

Вона також згадала про свої переговори із партнерами по Альянсу на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та прохання закрити небо над Україною.

"Вони казали: "Ольго, ти не розумієш стандартів НАТО. У натовському розумінні "закрити небо" означає в першу чергу знищити інфраструктуру на території РФ, яка дає спроможність бомбити українські міста, заводи, які виробляють ракети". Тому ми діємо відповідно до найкращих натовських стандартів", - зазначила Стефанішина.

За її словами, Україна воює "тими спроможностями, ресурсами й практиками, які в неї сьогодні наявні".

Що передувало

США закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР Міноборони, повідомили джерела Financial Times. Обидва розвідувальні підрозділи неухильно розширювали свої власні програми безпілотників для завдання ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі з початку повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року.

Одна джерело сказало, що Білий дім все більше розчаровується Україною, чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.