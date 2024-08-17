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Стефанчук про збільшення податків: однозначно дійдемо до цього питання

Субота 17 серпня 2024 22:36
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Стефанчук про збільшення податків: однозначно дійдемо до цього питання Фото: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська держава однозначно дійде до питання збільшення податків. Це станеться вже незабаром.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

"Я думаю, що ми однозначно повинні вирішувати питання... Безперечно, що Україна повинна збирати більше податків", - сказав Стефанчук.

Він пояснив це тим, що все, за що воює Україна, фінансується з державного бюджету країни. З урахуванням збільшенням фронту та кількості мобілізованих, країна однозначно прийде до цього питання. І це вже може початися з вересня 2024 року.

"Є необхідність як мінімум оплачувати (заробітну плату - ред.) нашим військовим. Адже ЗСУ фінансуються з державного бюджету України, все інше нам допоки фінансують наші партнери. Ми працюємо на ЗСУ, і ми бачимо, що збільшується фронт, збільшується кількість мобілізованих - це елементарна математика", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, що уряд України хоче оподатковувати майже всі міжнародні посилки. Скільки і кому доведеться платити вже у 2024 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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