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Стефанчук об увеличении налогов: однозначно придем к этому вопросу

Суббота 17 августа 2024 22:36
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Стефанчук об увеличении налогов: однозначно придем к этому вопросу Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинское государство однозначно дойдет к вопросу повышения налогов. Это произойдет уже скоро.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Я думаю, что мы однозначно должны решать вопрос... Бесспорно, что Украина должна собирать больше налогов", - сказал Стефанчук.

Он объяснил это тем, что все, за что воюет Украина, финансируется из государственного бюджета страны. С учетом увеличением фронта и количества мобилизованных, страна однозначно придет к этому вопросу. И это уже может начаться с сентября 2024 года.

"Есть необходимость как минимум оплачивать (заработную плату - ред.) нашим военным. Ведь ВСУ финансируются из государственного бюджета Украины, все остальное нам пока финансируют наши партнеры. Мы работаем на ВСУ, и мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных - это элементарная математика", - сказал Стефанчук.

Напомним, что правительство Украины хочет облагать налогом почти все международные посылки. Сколько и кому придется платить уже в 2024 году, читайте в материале РБК-Украина.

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