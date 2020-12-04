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Стефанчук выздоровел от COVID-19

Киев, Пятница 04 декабря 2020 14:43
Стефанчук выздоровел от COVID-19
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Андрей Козловский

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук вылечился от COVID-19. Он болел более трех недель и имеет побочные последствия.

Об этом Руслан Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

"23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - написал он.

Напомним, 30 ноября глава Верховной рады Дмитрий Разумков сдал отрицательный тест на COVID-19 и продолжил работу в обычном режиме.

Кроме того, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от COVID-19. Также известно, что его 9 ноября госпитализировали в элитной больнице "Феофания".

Вместе с тем РБК-Украина писало, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выздоровел от COVID-19. Он заболел в один день с Зеленским.

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