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Стефанчук одужав від COVID-19

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 14:43
Стефанчук одужав від COVID-19
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Андрій Козловський

Перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук вилікувався від COVID-19. Він хворів більше трьох тижнів і має побічні наслідки.

Про це Руслан Стефанчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"23 дні боротьби з хворобою дали свій результат. Щоправда, є ще певні побічні наслідки, але сподіваюсь, що незабаром приступлю до виконання своїх обов’язків", - написав він.

Нагадаємо, 30 листопада голова Верховної ради Дмитро Разумков здав негативний тест на COVID-19 та продовжив роботу у звичайному режимі.

Крім того, 23 листопада президент України Володимир Зеленський одужав від COVID-19 та продовжив роботу у звичайному режимі. Також відомо, що його 9 листопада госпіталізували до елітної лікарні "Феофанія".

Разом з тим РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що одужав від COVID-19. Він захворів у один день із Зеленським.

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