ru ua
Чт, 19 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стефанчук: Украина ожидает скорого получения от Португалии дронов, гаубиц, бронемашин и пулеметов

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 02:47
Стефанчук: Украина ожидает скорого получения от Португалии дронов, гаубиц, бронемашин и пулеметов Фото: Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что наша страна ожидает скорого получения от Португалии дронов, гаубиц, бронированных автомобилей и пулеметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского парламента.

В ходе видеоразговора с главой Ассамблеи Португалии Аугушту Эрнешту Сантушем Силвой он отметил, что Украина высоко ценит оказанную помощь.

"Украина нуждается в ускорении поставок разных видов вооружения от стран-партнеров, ведь от этого зависит жизнь украинцев и дальнейший успех в борьбе с агрессором", - подчеркнул Стефанчук.

Спикер выразил надежду, что Лиссабон рассмотрит возможность передачи Украине бронетранспортеров, противокорабельных ракетных систем "Harpoon" и танков "Леопард".

Нардеп считает, что поставки современного оружия Украине должны сопровождаться усилением санкций против РФ.

Стефанчук также поблагодарил Португалию за предоставление убежища украинским беженцам, и выразил надежду на участие в послевоенном восстановлении нашей страны.

В свою очередь спикер парламента Португалии на военном уровне подчеркнул поддержку, которую государство предоставило Украине по лечению военных, а также по поставкам военного оборудования.

"Украина может и дальше рассчитывать на военную помощь, которая позволит защищать себя, свою свободу, свою территориальную целостность", - цитирует Аугушту Эрнешту Сантуша Силву секретариат председателя Верховной Рады.

Напомним, ранее в апреле президент Владимир Зеленский выступил в португальской Ассамблее Республики и призвал помочь с оружием, в частности передать танки "Леопард", бронетранспортеры, противокорабельные ракеты "Гарпун".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Португалия Руслан Стефанчук Война России против Украины
NEWS
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
Мобилизацию в Украине хотят продлить. Кого не могут призвать на службу
DAILY
Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО и что это значит для Украины