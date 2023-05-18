Стефанчук анонсував ще більше систем NASAMS для України

"NASAMS! Кожен українець знає, що це наш захист. Відвідав сьогодні підприємство, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS. Вони є в Україні й нам потрібно більше. І їх буде більше!!! Скоро! Зовсім скоро", - повідомив глава парламенту.

Сьогодні Стефанчук разом із Президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та Президентом Стортингу Масудом Гаракхані обговорив збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних сил України.

"Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року українські військові отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS. За 6 місяців зенітники знищили більше сотні російських ракет та безпілотників за допомогою комплексу.

Раніше ми повідомляли, що у Повітряних силах показали роботу ЗРК NASAMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.