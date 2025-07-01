У Steam з'явилася нова функція, яка розкриває приховані проблеми з FPS: що потрібно знати

Що змінилося в моніторингу продуктивності

Тепер крім загального показника кадрів за секунду (FPS) інструмент показує, скільки з цих кадрів згенеровано за допомогою технологій на кшталт Nvidia DLSS або AMD FSR.

Нововведення вже доступне в оновленій версії Steam Client, однак у Valve підкреслюють, що поки що ця "перша версія" орієнтована в основному на користувачів Windows і найпоширеніше GPU-обладнання.

Новий монітор продуктивності пропонує до чотирьох рівнів деталізації:

єдине значення FPS

докладні дані щодо FPS

завантаження CPU і GPU

повний набір даних щодо FPS, CPU, GPU та оперативної пам'яті (RAM).

Чим більше інформації обере користувач, тим більше екран займатиме монітор.

Новий монітор продуктивності (фото: Valve)

Раніше Steam надавав простий лічильник FPS, але тепер розділення кадрів, повністю відмальованих відеокартою, і тих, що згенеровані спеціальними технологіями, дає змогу краще зрозуміти різницю між тим, що ви бачите, і тим, як гра відчувається.

"Генерація кадрів не зменшує затримку відгуку, що важлива для кіберспортсменів, але робить зображення плавнішим на сучасних моніторах із високою частотою оновлення", - зазначають у документації Valve.

На практиці це означає, що ви зможете зрозуміти, якщо гра справді працює на 30 FPS усередині рушія, а візуально картинка видається плавнішою завдяки "штучним кадрам" від Nvidia або AMD.

Раніше схожі інструменти, як-от MangoHud, уже були доступні власникам Steam Deck і SteamOS, даючи змогу відстежувати завантаження CPU, графіки, оперативної пам'яті та економити заряд батареї. Вбудований у десктопний Steam монітор зробить ці дані доступними для набагато ширшої аудиторії.

У Valve також повідомили, що планують у майбутньому додати нові дані в оверлей продуктивності, щоб виявляти поширені проблеми з обладнанням і показувати більш повне зведення про продуктивність гри при натисканні Shift+Tab.