Стаж ФОП можуть зарахувати не повністю: від чого залежать роки для пенсії

У Пенсійному фонді (ПФУ) пояснили, що важливо, коли людина працювала, яку систему оподаткування застосовувала та чи сплачувала внески. У 2026 році ПФУ окремо пояснював правила зарахування стажу підприємцям і порядок виправлення відсутніх відомостей у реєстрі.

Які правила діють у різні роки

З 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року для ФОП на спрощеній системі діє окремий порядок. Потрібно підтвердити, що людина була зареєстрована підприємцем.

З 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року для окремих періодів підприємництва на спрощеній системі стаж для визначення права на пенсію можуть зарахувати, якщо людина сплачувала внески. Їхній розмір при цьому не має значення. Але це не означає, що весь період повністю вплине на розрахунок пенсії.

З 1 січня 2018 року все залежить від сплачених внесків. Якщо їх сплатили не повністю, стаж можуть зарахувати пропорційно.

Деталі та винятки для цих періодів наведені в роз'ясненні Пенсійного фонду.

Окремо в ПФУ розповіли, якими документами можна підтвердити стаж за різні періоди. Це особливо важливо для підприємців, які працювали до 2004 року.

Що робити, якщо в реєстрі немає років за 2004-2010

Підприємці, які у 2004-2010 роках працювали на спрощеній системі оподаткування, іноді не бачать у реєстрі відомостей про себе. ПФУ розповів, як діяти в такому випадку.

Для внесення цих даних передбачена процедура позапланової перевірки.

Перевірити свої дані можна в електронному кабінеті ПФУ і за довідкою ОК-7. Пенсійний фонд також нагадує, що наявність статусу ФОП не завжди дає страховий стаж, адже він залежить від сплати внесків.

Базові правила щодо страхового стажу прописані в статті 24 закону №1058-IV.

Нагадаємо, Кабмін спростив підтвердження стажу, якщо трудова книжка втрачена або містить неточності.