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Стають ВПО. Звідки в Україну повернулися найбільше біженців

Фото: Повернення українців з-за кордону (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

За кордоном перебувають близько 6 млн українських біженців. Згідно з останніми опитуваннями, дві треті з них мають намір повернутися з часом до України.

Із деяких країн на батьківщину вже повернулися майже половина українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на radiosvoboda.org.

Скільки біженців повернулися із різних країн

Організація IMPACT із березня 2022 року досліджує настрої українців, які виїхали за кордон через війну. Дані збирали у місцях тимчасового проживання, в колективних центрах Польщі, Молдови. Пізніше з цими біженцями проводили телефонні інтерв'ю, щоб відстежити їхні долі.

"Загалом з усіх людей, згідно з нашим дослідженням, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, повернулися 37%. 10% повертаються не до себе додому, не в той населений пункт, де вони жили до війни. І це говорить про те, що вони стають ВПО", – розповіла менеджерка досліджень відділу довгострокових рішень організації IMPACT Анастасія Фітісова.

За її словами, із Польщі в Україну повернулася кожна друга родина (49%). Так само і з іших сусідніх країн:

  • з Румунії – 46%;
  • з Молдови – 43%;
  • зі Словаччини – 40%. 

Але з країн, які далі від України, повернулася менша частка біженців. Наприклад, із Німеччини – лише 13% родин, а з Чехії – 17%.

"Це свідчить про те, що початково у людей, які виїжджали до цих країн, мабуть, було менше намірів повертатися і більше намірів інтегруватися. Але це також може говорити про те, що в цих країнах краща політика інтеграції біженців з України", – зазначала експерт.

За даними організації, біженці продовжують повертатися до України. Найбільше до цього спонукають бажання возз’єднатися з родиною, а також емоційна прив'язаність до України.

Фото: Українські біженці у Молдові (gettyimages.com)

Люди повертаються до усіх областей півдня

Люди повертаються не лише в безпечніші регіони, але й до усіх областей півдня. В Херсонську область повернулося 22% родин. В Миколаївську область – кожна третя родина.

"Якщо говорити про Запоріжжя, в цілому тренд такий самий – 30% родин, які виїжджали з Запорізької області, повернулися додому", – розповіла Анастасія Фітісова.

Водночас у деяких громадах Херсонщини, де безпекова ситуація задовільна і немає артилерійських обстрілів, повернулися 80% людей порівняно з періодом до війни. Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, більшість із тих, хто виїхав із Херсонщини за 2 роки, мають намір повернутися після деокупації лівобережної частини області.

Нагадаємо, ми писали, скільки біженців хочуть повернутися додому через два роки війни. За даними ООН, такий намір мають 65% біженців та 72% переселенців.

Також ми розповідали, скільки українок хочуть повернутися із Польщі та як вони живуть. 47% опитаних мають намір залишитися у країні на деякий час або назавжди.

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