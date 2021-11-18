Ставят под сомнение суверенитет: США обеспокоены из-за наращивания войск России возле Украины

"Сейчас мы одного мнения с украинцами (насчет концентрации российских войск возле украинской границы, - ред). Мы дальше будем продолжать обмениваться информацией, чтобы быть уверенными, что мы понимаем ситуацию одинаково", - заявила Квин.

По словам дипломата, США с беспокойством наблюдают за тем, как Российская Федерация продолжает наращивание сил на границе с Украиной. В то же время Штаты поднимают этот вопрос не только с Киевом, но и с другими союзниками, а также с Кремлем.

"Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем увеличение количества российских войск возле украинской границы, и мы воспринимаем это серьезно. Прежде всего, мы говорим с украинцами об этом, спрашиваем их мнение, но также говорим и с нашими союзниками, наконец, мы говорим об этом и непосредственно с россиянами", - добавила дипломат.

В то же время, по словам Квин, пока американцы не видят, чтобы Россия изменила к лучшему свою линию поведения, но надеются на это. Напротив, по словам дипломата, в последнее время руководство РФ сделало целую серию провокационных заявлений в отношении Украины, ставя под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины, а также пытаясь переложить на Украину ответственность за недостаток прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, тогда как вина за это лежит на самих россиянах.

"В последнее время появляется все больше публичных заявлений (от россиян,- ред.), которые ставят под сомнение украинской право на суверенитет и самостоятельное принятие решений", - подчеркнула дипломат.