Ставлення українців до Польщі та США погіршилося з літа минулого року

Польща залишається дружньої країною для більшості українців, однак позитивна оцінка зменшилася з 94% до 79% порівняно з червнем минулого року. Крім того, з 79% до 33% знизилася частка тих, хто вважає Польщу однозначно дружньою.

Хоча для більшості українців США продовжує сприйматися дружньою країною, однак також з 61% у червні до 35% наразі знизилася частка тих, хто говорить про однозначну дружність США, й натомість обирає варіант "скоріше дружня".

Вороги та нейтральні країни

Абсолютна більшість українців вважає ворожими країнами Російську Федерацію (97%), Білорусь (90%), Іран (75%). До Білорусі ставлення погіршилось: з 56% до 71% виросла частка респондентів, які ставляться до Білорусі як до абсолютно ворожої країни.

Китай і Угорщина перейшли в категорію скоріше недружніх країн: 58% вважають ворожим Китай, і 52% - Угорщину. Раніше ці дві держави сприймалися більш нейтрально: Китай у червні 2023 року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною, а Угорщину вважали раніше ворожою країною 42% опитаних, ще 26% - нейтральною.

Нейтрально-дружнім вважають Ізраїль: 44% оцінили як нейтральну, 38% - дружню. Туреччину українці розглядають більше як нейтральну країну (51%). Водночас, порівняно з червнем 2023 року з 40% до 30% знизилася поширеність думки, що Туреччина є дружньою країною.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведене 10-11 лютого 2024 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.