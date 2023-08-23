Ставлення українців до Дня Незалежності радикально змінилися, - КМІС

Ставлення до Дня Незалежності

Як зазначають соціологи, у 2013 році це було одним з найменш популярних свят (менш популярним був лише День конституції), а зараз це одне з трьох найбільш популярних свят в Україні, поступається лише двом головним релігійним святам.

Згідно з даними досліджень КМІС, у 2023 році більшість населення України святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 69% відповідно. А далі йде День Незалежності України - 63%. Наступним за популярністю є День захисників і захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Пасхою, у 2023 році є лише на п’ятому місці з відсотком у 52%. День Конституції, Міжнародний жіночий день, Трійця, мають відповідно 29%, 25%, 22%. Найменш популярні свята в цьому році День перемоги та День праці (1 травня) - лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати як улюблені чи важливі.

Ставлення до незалежності

Станом на лютий 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) абсолютна більшість українців - 81% - підтримували незалежність України (прагнули об’єднання з Росією - 16%).

Наразі ж показник тих, хто виступає за незалежність, становить 89% (а частка тих, хто прагне об’єднання з Росією, становить 1%).

"Абсолютна підтримка незалежності була доконаним фактом і до 2014 року, проте зараз ця підтримка стала ще вищою", - зазначають соціологи.