Ставки зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Українські банки продовжують підвищувати ставки за депозитами для населення. Прибутковість гривневих вкладів вже можна порівняти з рівнем очікуваної інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України ( НБУ ).

У травні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,9% річних. Це на 0,6 в.п. вище, ніж місяцем раніше (11,6%). Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,8 до 0,9%.

За даними НБУ, за травень ставки за гривневими депозитами для підприємств впали з 11,4% до 10,8% річних, валютними зросли з 0,4% до 0,7% річних.

Депозитний портфель банків за травень зріс на 1,7% до 2,06 трлн гривень, у т.ч. підприємств зріс на 3,6% до 1,069 трлн гривень, населення не змінилося - 941 млрд гривень. При цьому громадяни збільшили вкладення у гривні на 2,0% та скоротили валютні депозити на 3,5%.

Заходи НБУ та підвищення ставок

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ з червня 2022 року проводить політику, націлену на зростання привабливості депозитів у гривні.

В результаті сьогодні більшість банків, включаючи маркетмейкерів, пропонують за вкладами у національній валюті від 3-х місяців 15-20% річних. Така прибутковість дозволяє захистити заощадження від інфляційного знецінення. За прогнозом НБУ, поточного року інфляція сповільниться до 15%, а наступного - нижче за 10%.