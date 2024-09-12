Ставки знижуються: який дохід за депозитами пропонують банки в гривні та в доларах

Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,1%.

Депозитний портфель банків для населення зріс за серпень на 0,8% до 1,147 трлн гривень і перевищує рівень початку року (1,078 трлн гривень).

Облікова ставка НБУ та ставки за депозитами

З липня минулого року НБУ поступово знижував облікову ставку (з 25% до 13%), а слідом за цим знижувалися й ставки за кредитами та депозитами для бізнесу та населення.

Як зазначають в НБУ, ставки за строковими гривневими депозитами та державними облігаціями (ОВДП), попри зниження, й надалі забезпечують захист від інфляційного знецінення, тобто залишаються вищими за поточний та прогнозний рівень інфляції. Ставки за ОВДП коливаються від 12,5% до 17%.

За прогнозом НБУ споживчі ціни у 2024 році зростуть на 8,5%, але вже наступного року інфляція сповільниться до 6,6%, а надалі - до цілі 5%.

Водночас готівковий курс долара за рік зріс на 9,6% з 37,8 грн/долар у серпні минулого року до 41,4 грн/долар в серпні поточного року. Таким чином, купівля валюти була так само вигідна, як і розміщення грошей на депозит. Наступного року курс долара може зрости ще приблизно на 10% до 45 гривень. Такі цифри закладають у свої розрахунки уряд та МВФ.