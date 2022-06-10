Ставки упали до минимума: под какой процент можно было разместить депозит в банке

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в мае 2022 года выросли на 0,1 п.п. до 0,6% годовых.

В мае 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,5%, что на 0,4 п.п. ниже, чем в апреле. По валютным депозитам ставки упали с 1,6% до 1,2% годовых.

Депозитный портфель банков за месяц сократился на 0,1% до 1 507 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,6% до 761 млрд гривен, предприятий вырос на 1,1% до 726 млрд гривен.