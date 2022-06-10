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Ставки упали до минимума: под какой процент можно было разместить депозит в банке

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Украина, Пятница 10 июня 2022 12:00
Ставки упали до минимума: под какой процент можно было разместить депозит в банке Фото: депозит в банке можно разместить под 5,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,7% годовых. По сравнению с апрелем ставки упали на 0,3 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в мае 2022 года выросли на 0,1 п.п. до 0,6% годовых.

В мае 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,5%, что на 0,4 п.п. ниже, чем в апреле. По валютным депозитам ставки упали с 1,6% до 1,2% годовых.

Ставки упали до минимума: под какой процент можно было разместить депозит в банке

Депозитный портфель банков за месяц сократился на 0,1% до 1 507 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,6% до 761 млрд гривен, предприятий вырос на 1,1% до 726 млрд гривен.

Ставки упали до минимума: под какой процент можно было разместить депозит в банке

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2022 года в национальной валюте составляли 21,9% годовых. Это меньше, чем в апреле (26,5%) и значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

НБУ ожидает, что вслед за этим вырастут ставки по кредитам и депозитам.

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