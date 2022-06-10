Ставки упали до минимума: под какой процент можно было разместить депозит в банке
В мае 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,7% годовых. По сравнению с апрелем ставки упали на 0,3 п.п.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте в мае 2022 года выросли на 0,1 п.п. до 0,6% годовых.
В мае 2022 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 4,5%, что на 0,4 п.п. ниже, чем в апреле. По валютным депозитам ставки упали с 1,6% до 1,2% годовых.
Депозитный портфель банков за месяц сократился на 0,1% до 1 507 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 0,6% до 761 млрд гривен, предприятий вырос на 1,1% до 726 млрд гривен.
Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2022 года в национальной валюте составляли 21,9% годовых. Это меньше, чем в апреле (26,5%) и значительно ниже, чем в конце прошлого года (32,0%).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.
НБУ ожидает, что вслед за этим вырастут ставки по кредитам и депозитам.
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